بناء على طلب الدولة.. ترامب يتراجع عن قرار المكسيك

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن نيته في تصنيف عصابات المخدرات المكسيكية "منظمات إرهابية"، مبررا تحوله بأنه يأتي بناء على طلب من نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.



وكتب ترامب، عبر "تويتر"، مساء الجمعة، أنه "تم الانتهاء من كل الإجراءات الضرورية لإعلان كارتلات المخدرات منظمات إرهابية"، لكنه استدرك معلنا إرجاء هذا التصنيف مؤقتا، "بناء على طلب من الرجل الذي أحبه واحترمه، والذي عمل بشكل جيد معنا، الرئيس أندريس مانويل أوبرادور".



وكان ترامب قد دعا الشهر الماضي إلى شن "حرب" على عصابات المخدرات المكسيكية بعد مقتل ثلاث نساء وستة أطفال من طائفة المورمون يحملون الجنسيتين الأمريكية والمكسيكية، لكن المكسيك اعتبرت دعوته تدخلا غير مرغوب فيه.



وطلب المسؤولون المكسيكيون، توضيحات لتصريحاته، وقالوا إنهم يريدون إحراز تقدم في الجهود الرامية إلى وقف تدفق الأسلحة والمال من الولايات المتحدة إلى العصابات الإجرامية في المكسيك.



وكان رد فعل وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، أكثر قوة، إذ اعتبر أن "المكسيك لن تسمح أبدا بأي عمل يعني انتهاك سيادتها الوطنية".



وأشاد إبرارد، بقرار ترامب الأخير، وكتب عبر "تويتر" أن "التعاون قد نجح وستكون هناك نتائج جيدة".