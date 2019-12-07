مصر ضمن أفضل 5 وجهات سياحية عام 2020

أكدت صحيفة "ذا برس أند جورنال" البريطانية، أن مصر ضمن أفضل خمسة وجهات يمكن زيارتها من بريطانيا وتحديدا من اسكتلندا عام 2020، لا سيما مع رفع الحظر عن الرحلات من بريطانيا لشرم الشيخ.



وقال التقرير، إن مصر وجهة سياحية مذهلة للزوار البريطانيين، حيث يمكن للسائح البريطاني التمتع بمصر القديمة ورؤية معالمها وآثارها القديمة، كما رشحت الصحيفة للبريطانيين، القيام برحلة بحرية من الأقصر إلى أسوان.



وسلط التقرير، الضوء على بعض المعالم السياحية الرئيسية في مصر، منها معبد حورس في إدفو، ووادي الملوك والسد العالي ومجمع معبد الكرنك، بالإضافة إلى أهرامات الجيزة وأبو الهول الكبير.



وضمن أبرز خمس وجهات وضعتها الصحيفة لعام 2020، جاءت قبرص كوجهة سياحية للسياح الانجليز، حيث تتميز قبرص بمناخً رائعً على مدار السنة، فضلا عن الكثير من الشواطئ الجميلة بمياهها الزرقاء الصافية؛ كما تضم قبرص العديد من المواقع التاريخية، مثل مقابر الملوك، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو التي تضم مقابر تحت الأرض يعود تاريخها إلى القرن الرابع قبل الميلاد ومدينة سالاميس القديمة.



وقالت الصحيفة، إن القبارصة مشهورون عالميًا بودهم وكرم ضيافتهم.