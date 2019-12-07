السبت 07 ديسمبر 2019 الموافق 10 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المحكمة العليا فى أمريكا ترفض استئناف تطبيق عقوبة الإعدام

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:16 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
رفضت أعلى محكمة في الولايات المتحدة، خططا لاستئناف تطبيق عقوبة الإعدام على مستوى اتحادي صباح اليوم السبت، قبل أيام من عملية إعدام مقررة.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، من بينها صحيفة "نيويورك تايمز" إن المحكمة العليا رفضت طلبا عاجلا من الحكومة للسماح باستئناف تلك القضايا، بعد توقف 16 عاما، مما أوقف بشكل فعال إعدام أربعة رجال، كان من المقرر تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال المدعي العام، ويليام بار، الذي يُنظر إليه على أنه من المحافظين المتشددين، إنه سيعيد عقوبة الإعدام في يوليو المقبل، معلنا أن الحكومة الاتحادية تخطط لإعدام خمسة أشخاص، أدينوا بالقتل من بينهم أحد المؤيدين لتفوق البيض.

ويؤيد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب منذ فترة طويلة بشكل علني عقوبة الإعدام، منذ أن كان أحد الأقطاب في مجال العقارات، وكرئيس، فإنه يتبنى موقفا متشددا.
تجدر الإشارة إلى أنه من حق كل ولاية من الولايات الأمريكية اتخاذ قرار بشكل فردي، فيما يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام في أنظمتها القضائية الجنائية، غير أن الوضع على المستوى الاتحادي منفصل عما هو معمول به على مستوى الولايات الخمسين.

وحظرت حوالي 20 ولاية عقوبة الإعدام، بينما لم تنفذها ولايات أخرى منذ عقود.

وكانت آخر مرة نفذت فيها الحكومة الاتحادية عقوبة الإعدام ضد شخص في عام 2003، وهي واحدة فقط من مجموعة صغيرة من تلك القضايا منذ أن تم استئناف تطبيق عقوبة الإعدام على المستوى الاتحادي في عام 1988.

وجزء من التحدي القانوني لاستخدام عقوبة الإعدام على المستوى الاتحادي يتعلق بمناشدات حول بروتوكول الإعدام، وهو أسلوب الحقن المميت.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

حقيقة تكلفة اشتراك المواطن في منظومة التأمين الصحي الجديدة

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. اعرف نتيجة كلية الشرطة بعد اعتمادها من وزير الداخلية

منذ حوالي 16 ساعة

الكنيسة تكشف أكذوبة معجزة صورة "شاب المنيب"

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى والقنوات الناقلة

الصور

image description

الشوط الثاني من مباراة فوز الأهلي على الهلال السوداني في أبطال أفريقيا

image description

لحظة نزول الخطيب لحل أزمة الجماهير مع شركة الأمن

image description

مباراة فوز الأهلى على الهلال السودانى فى دورى أبطال إفريقيا

image description

جماهير الأهلي تملأ "ملعب السلام" قبل مواجهة الهلال

image description

أهالي دير مواس يشيعون جثمان الشهيد كامل بطرس

الأكثر قراءة

موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى والقنوات الناقلة

نشطاء يهاجمون المحامي المتحرش: يتعاون مع الإخوان

الكنيسة تكشف أكذوبة معجزة صورة "شاب المنيب"

حقيقة وفاة سلطان الطرب "جورج وسوف"

أيام زمان

عبدالحليم حافظ يحكي أول قصة حب في حياته.. «تخيلت نفسي مع أم زميلي في الملجأ»

الوجه الخفي لـ يوسف وهبي.. تزوج سيدة ليأخذ مالها ثم حاول قتلها

أسرار صفاء أبوالسعود.. «رفضت الزواج من أمير عربي وتزوجت آخر»

«فرس أصيل.. بلا طموح».. بليغ حمدي يتوقع مستقبلي سميرة سعيد وهاني شاكر

نجم الساعة

عبدالحليم حافظ يحكي أول قصة حب في حياته.. «تخيلت نفسي مع أم زميلي في الملجأ»

الصحة

دراسة: الأسبرين مضاد للسرطان

دراسة توصى بفحص الكوليسترول للوقاية من مخاطر أمراض القلب

كل ما تريد معرفته عن "التهاب المعدة"

نصائح سهلة لتخفيف الطعم الحار

الرئيس نيوز

السيسي يكرم المدربين واللاعبين أصحاب البطولات القارية والعالمية

بالأسماء: وزارة المالية تعتمد حركة انتدابات "مصلحة الجمارك"

الخطيب يترجل لملعب الأهلي والهلال لإنهاء أزمة شركة الأمن والجماهير

طالب سعودي يقتل 3 داخل قاعدة للبحرية الأمريكية.. والملك سلمان يعزي ترامب

منوعات

رصد قط ذهبى آسيوى نادر فى الصين

بـ 30 ألف يورو.. بيع أخر قميص لـ بيليه مع السامبا

خبراء يدعمون المسح الجيولوجى وتقييم الموارد المعدنية

الأنهار الجليدية فى نيوزيلندا تكتسى بالحمرة بسبب حرائق الغابات

كشكول

وفاة أمين اتحاد طلاب المدارس بالعمرانية

إحالة 4 مدراء للتحقيق بمدارس"الشروق التعليمية"

دراسة: الولادة المبكرة تزيد معدل الإصابة بمرض السكري

محاكمة"كان وأخواتها".. نشاط مدرسي يثير إعجاب "السوشيال ميديا" (فيديو)

إسلام سياسي

"الإفتاء": الفتوى الصحيحة اللبنة الرئيسة لبناء وعي الفرد السوي والمجتمع المتكاتف

اعدامات وترهيب الأهالي.. داعش ليبيا يعود للظهور

غضب سلفي على وزيرة الثقافة بسبب إلغاء تعيين منتقبة بالبحيرة

"الإرهابية" تستحوذ على صفحات كبري ب"الفيس بوك" لمواصلة التحريضات

مقالات الرأي
ماجد حبته
الموساد وتاجر الجنس الأمريكى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ شمس الدين الأنبابى.. رئيس علماء المذهب الشافعى
بسنت حسن
رزق السينما.. كان رزقًا واسعًا هذا العام
د.كريمة الحفناوى
التراث الثقافى والهوية الوطنية
المزيد

الثقافة

16 ديسمبر.. القومي للسينما يفتتح نادي سينما المرأة بـ"لما بنتولد"

"شخصيات صنعت التاريخ" ضمن القوافل الثقافية بسيوة

اكتشاف أكثر من 500 قطعة من الآثار الثقافية فى منزل شاعر قديم

الأحد.. افتتاح معرض "القاهرة عاصمة الحضارة الإسلامية" بالقلعة

صفحتنا ع الفيس بوك