اليوم.. ندوة عن المعاهد المتخصصة في "الإسكندرية المسرحي العربي"

تقام ندوة عن دور معاهد وكليات الفنون في تنمية الصناعات الثقافية، في تمام الحادية عشر صباح اليوم، ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة.



ويشارك فيها الدكتور رامي حداد عميد كلية الفنون والتصميم بالجامعة الأردنية، الدكتور هشام بن عيسى مدير المعهد العالي للفن المسرحي بجامعة تونس، والدكتور محمد الحاج الأمين العام لاتحاد جمعية كليات الفنون في اتحاد الجامعات العربية وعميد كلية الفنون والعمارة بالجامعة اللبنانية.



وتستقبل مكتبة الإسكندرية في السادسة مساءً العرض المسرحي "الوحوش الزجاجية" للمخرج يوسف الأسدي، والذي تدور أحداثه حول عائلة وينجفيلد وما تمر به من تفكك ومشاكل إنسانية أسرية ما بين فراق الأب، والأم المكافحة، والابن الذى يسعى إلى كسر القيود، والابنة أسيرة عالم الأحصنة الزجاجية.



على أن تختتم فعاليات اليوم بالعرض المسرحي العماني "موشكا" للمخرج طالب بن علي المحروقي، في التاسعة مساءً.



تدور أحداث العرض حول "موشكا" التي عوقبت بعد تسليم نفسها للحب بأن تتحول لشجرة تضرب بالسكاكين طوال حياتها لتستخدم دمائها كبخور يحرق في المعابد والأديرة كقربان في بقاع الأرض الممتدة.