روسيا أسقطت طائرة أمريكية قرب طرابلس

أفادت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، اليوم السبت، بأن الجيش الأمريكي يعتقد أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة أمريكية مسيرة فُقدت قرب العاصمة الليبية الشهر الماضي ويطالب بعودة حطامها، حسبما نقلت فضائيتي "الحدث" و"العربية".



وقال الجنرال ستيفن تاونسند، قائد "أفريكوم": "إنه يعتقد أن من كان يدير الدفاعات الجوية في ذلك الوقت "لم يكن يعلم أنها طائرة أمريكية مسيرة عندما أطلق النار عليها".



يذكر أن "أفريكوم"، أعلنت يوم 23 نوفمبر الماضي، في بيان رسمي على موقعها الإلكتروني، عن فقدها طائرة من دون طيار غير مسلحة كانت تحلق في أجواء ليبيا.



وأوضحت أن القيادة تقود عمليات لـ "طائرات بدون طيار" في ليبيا؛ بهدف "تقييم الوضع الأمني ومراقبة النشاط المتطرف العنيف".



وأشار بيان القيادة الأمريكية، إلى أن "هذه العمليات ضرورية لمواجهة النشاط الإرهابي في ليبيا ويتمّ تنسيقها بالكامل مع المسؤولين الحكوميين المناسبين".

