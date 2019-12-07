موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى والقنوات الناقلة

يدخل فريق الكرة بنادي الزمالك مواجهة صعبة أمام منافسه أول أغسطس الأنجولي، مساء اليوم السبت ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وتقام مباراة الزمالك وأول أغسطس على أرضية ملعب استاد الأهلي "السلام سابقاً"، في الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد أن تعرض الزمالك لهزيمة قاسية في الجولة الأولىن عندما حل ضيفًا على نظيره بنتيجة 3-0.



موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي

تنطلق المواجهة بين الزمالك وأول أغسطس مساء اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي

وتأكد إذاعة مباراة الزمالك وأول أغسطس عبر قناتي "بي إن سبورت hd1"، وقناة "تايم سبورت" الأرضية، وقناة "الثانية المصرية" الأرضية.