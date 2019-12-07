بنك صينى يحصل على موافقة لتأسيس شركة إدارة ثروات

حصل بنك "سي.أي.تي.أي.سي" الصين، أحد كبار المقرضين التجاريين، على موافقة لجنة تنظيم المصارف والتأمين الصينية لإنشاء شركة لإدارة ثروات.



وقالت الشركة في بيان لها، إن وحدة إدارة الثروات ستنشأ برأس مال مسجل لا يزيد عن 5 مليارات يوان (حوالي 711.2 مليون دولار أمريكي).



وفي ديسمبر من العام الماضي، أصدرت لجنة تنظيم المصارف والتأمين الصينية مبدأ توجيهيا للبنوك التجارية لإجراء أعمال إدارة الثروات لتقديم المزيد من المنتجات المالية لتلبية متطلبات الاقتصاد الحقيقي.



ويمكن للبنوك التجارية أن تؤسس وحدات منفصلة للقيام بأعمال إدارة الثروات أو إدراج مثل هذه العمليات في إطار وحدات العمل الأخرى، وفقًا للمبدأ.