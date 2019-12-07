كل ما تريد معرفته عن "التهاب المعدة"

يُصاب بعض الأشخاص بمشكلات صحية متعلقة بالمعدة أو المريء، منها ما يسهل علاجه بتعديل النظام الغذائي وتناول بعض الأدوية، ومنها ما يتطلب متابعة لفترة طويلة مع الطبيب نتيجة استمرار المشكلة وصعوبة علاجها.



وعندما يصعب على الطبيب تحديد المشكلة أو علاجها أو عندما يحتاج الطبيب للاطمئنان على المريض وتحديد المشكلة بدقة أو معرفة تطوراتها، فقد يطلب من المريض إجراء منظار المعدة.



أوضح الدكتور، تامر عبد الرحمن، مدرس واستشاري الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب بجامعة عين شمس، كل ما يتعلق بفحص منظار المعدة.



ما هو منظار المعدة؟

هو إجراء طبي يقوم فيه الطبيب بإدخال أنبوب مطاطي رفيع ناعم داخل المعدة، وهذا الأنبوب مزود باضاءه وكاميرا يستطيع الطبيب أن يفحص كافة أجزاء المرئ والمعدة والاثني عشر من خلالها، ومعرفة السبب وراء المشكلة التي يعاني منها المريض.



متى يستلزم إجراء منظار المعدة؟

في بعض الحالات، يقر الطبيب بضرورة إجراء منظار المعدة، وهي:



الغثيان والقيء المستمر.



الاّم البطن من أعلى.



الاّم عند تناول الطعام او صعوبة البلع.



القيء المصحوب بدماء وأورام المعدة.



فقر الدم أو الإنيميا.



هل لمنظار المعدة مخاطر؟

يُعتبر منظار المعدة من الإجراءات الاّمنة تماما والتي يتم عملها في وقت قليل وطريقة بسيطة، خاصة إذا تم عمله بيد طبيب مدرب جيدا وفي مكان يتبع تعليمات السلامه والتعقيم جيدا.



احتمالية حدوث مخاطر ضئيلة جدا لا تتعدي 1% والمخاطر بسيطة من نزيف أو ثقب ويتم علاج هذه المضاعفات في الحال بالمنظار في الأغلب.



وعند استخدام المنظار لتنفيذ أنشطة علاجية أيضًا (مثل: إزالة ورم او زوائد او توسيع للمرئ)، فإنّ خطر هذه المضاعفات يرتفع إلى 2 ٪ وهي مازالت نسبة قليلة.



كيف نستعد للفحص؟

يُمنع الأكل أو الشرب قبل 8 ساعات من إجراء فحص منظار الجهاز الهضمي.



بعد الفحص:

سيتم نقلك إلى غرفة الإفاقة لمدة 30 دقيقة، فقد تشعر بِحُرقة في الحلق.



التهاب المعدة

وأوضح الدكتور تامر عبدالرحمن، استشاري مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية، أن التهاب المعدة هو تهيج وتورم في بطانة المعدة، ويعد التهاب شائع ويتسبب في حدوث الكثير من الأعراض مثل ألم شديد وحاد في البطن ومشاكل في الهضم.



وأشار "عبدالرحمن" إلى أن التهاب المعدة ينتشر بشكل كبير خلال فترة تقلبات الجو بالشتاء، بالإضافة الى الاعتماد بشكل كبير على تناول أطعمة غير صحية.



أنواع التهاب المعدة:

التهاب المعدة المزمن تدوم الأعراض فترة طويلة.

التهاب المعدة الحاد تدوم الأعراض فترة قصيرة تتراوح لعدة أيام فقط.



ما هي أسباب التهاب المعدة؟

الإصابة بالعدوى البكتيرية ومنها جرثومة المعدة (H.pylori)

الاستخدام المتكرر لبعض الأدوية التي تتسبب بتأثير جانبي على المعدة كالمسكنات مثل الأسبرين أو الآيبوبروفين.

الاطعمة الضارة والمؤذية للمعدة.

بعض الحالات مرتبطة بالتوتر الشديد.



ما هي أعراض التهاب المعدة؟

فقدان الشهية. عدم القدرة على كسب الوزن. الغثيان والتقيؤ من أول الأعراض.

ألم البطن والمغص. تغير لون البراز وأحيانًا وجود دم مع البراز.

القيء المستمر وقد يكون مصحوب بالدم أحيانًا.

الإسهال، انتفاخ البطن، عسر الهضم وحرقة المعدة من الأعراض أيضًا، التجشؤ.



ما هي مضاعفات التهاب المعدة؟

المضاعفات التي يمكن حدوثها مثل التقرحات المعدية، حيث إن التهاب المعدة المزمن يزيد فرصة الإصابة بقرحة المعدة. النزيف المعدي الداخلي.



التهاب وتقرحات المعدة ووجود جرثومة المعدة قد يؤدي إلى حدوث الأورام الخبيثة أن لم يتم العلاج مبكرا وبشكل صحيح.