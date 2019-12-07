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دراسة: "الضحك" يُساعد فى علاج الأمراض النفسية والجسدية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:55 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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أظهرت دراسة جديدة، نشرها موقع "ديلى ميل" البريطاني، أن الضحك يمكن أن يساعد بشكل كبير في علاج الكثير من الأمراض النفسية والجسدية.

وذكر الباحثون، العديد من الفوائد المذهلة للضحك، وذلك بعد إجراء العديد من الجلسات للمشاركين فى الدراسة، والذين تحسنت حالاتهم الصحية بعد أن جعلوا الضحك أسلوب حياتهم.

- يقوي جهاز المناعة، الأمر الذي يعود بالنفع على الجسم ككل.

- يكافح العدوى والاكتئاب، بالإضافة إلى القلق والتوتر.

- يحسن حالة بعض الأمراض مثل الأكزيما وأمراض القلب والربو.

- يحرق سعرات حرارية كثيرة ويساعد على خسارة الوزن الزائد.

- يساعد على ضبط هرمونات الجسم ويحسن الحالة النفسية والجسدية.

يمكن لممارسة "يوجا الضحك"، أن تساعد فى عدم ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، بالإضافة إلى تقوية العظام والمفاصل.

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