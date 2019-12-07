"الخارجية السعودية" تعزى أسر ضحايا إطلاق النار فى فلوريدا

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بإطلاق النار داخل قاعدة عسكرية مما أدى إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.



وتقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسر الضحايا وتمنت للمصابين الشفاء العاجل.



وأكدت الخارجية - في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية - أن "مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثل الشعب السعودي إطلاقاً الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير".



وأضافت: "وانطلاقاً مما يربط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات وثيقة، واستمراراً لنهج التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، فسوف تقوم الأجهزة الأمنية في المملكة بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة للوصول إلى ملابسات هذه الجريمة".



بدوره، علّق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على الحادثة قائلاً إن إطلاق النار المأساوي في قاعدة بنساكولا بفلوريدا جريمة بشعة، مضيفاً أن المملكة تعرب عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وللشعب الأمريكي.



من جهته، قدّم نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، خالص التعازي لعائلات ضحايا إطلاق النار المأساوي في قاعدة بنساكولا البحرية في فلوريدا.



وكتب في تغريدة في حسابه الرسمي في "تويتر": "انتقل عدد كبير من السعوديين الذين تخرجوا من القاعدة البحرية والجوية في بينساكولا للعمل مع نظرائهم الأمريكيين في جبهات القتال في جميع أنحاء العالم، مما ساعد على حماية الأمن الإقليمي والعالمي. الجميع في المملكة العربية السعودية يدين الحادثة المأساوية التي وقعت اليوم بشدة".



بدوره، تقدم وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير بمواساته وتعازيه للشعب الأمريكي ولعائلات المتضررين من المأساة التي حصلت في بينساكولا بفلوريدا.