التحريات تكشف ملابسات اختفاء سيدة من منزلها بالوراق

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات ما تردد عن اختفاء سيدة من منزلها بالوراق، حيث تبين أنها تركت منزلها برغبتها لخلافات مع زوجها.



وأشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث إلى أنه على خلفية ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن اختفاء إحدى السيدات من منزلها بمنطقة الوراق بالجيزة.



بالفحص تحت قيادة اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن حقيقة الواقعة ترجع إلى بلاغ من أحد الأشخاص سبق اتهامه في العديد من القضايا ومعروف عنه سوء السلوك والنصب بغياب زوجته عن المنزل وتركها أنجالها دون اتهام أحد بالتسبب في ذلك.



وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد مكان الزوجة، وضبطت قوة أمنية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والمقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق، الزوجة بمدينة قليوب بالقليوبية وبفحص موقفها تبين قيامها بترك منزل الزوجية منذ أواخر شهر نوفمبر ورفضها العودة بإرادتها وذلك لوجود خلافات مع زوجها المذكور.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.