السيطرة على حريق محدود فى سيارة داخل نفق الأزهر

كشف مصدر أمني عن اندلاع حريق محدود في موتور سيارة داخل نفق الأزهر قبل غلقه في منتصف الليل.



كانت غرفة عمليات إطفاء القاهرة تلقت بلاغا باشتعال النيران فى موتور سيارة داخل نفق الأزهر فى الاتجاه القادم من وسط البلد اتجاه طريق صلاح سالم.



علي الفور انتقلت سيارة إطفاء وتمت السيطرة على الحريق، وإخراج السيارة المعطلة من النفق وسير السيارات بشكل طبيعي.





وأضاف المصدر أن الحادث لم يسفر عن إصابات وتمت سير السيارات بشكل طبيعي قبل غلق النفق في موعده في الساعة الـ12 صباحًا.