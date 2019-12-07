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مصر

"التموين" تكشف تفاصيل تطوير شركتى "قها وإدفينا"

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:52 ص
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، إن وزارة التموين تنفي شائعات بيع شركتي "قها وإدفينا" جملة وتفصيلا؛ بل على العكس وضعت الوزارة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية خطة استراتيجية لتطوير من الشركات التابعة للشركة القابضة ومن بينهم "قها وإدفينا"، بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العاملة في هذا الشأن.

وأكد "كمال"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "DMC"، أن الهدف من هذه الخطة تعزيز قدرات المنتج الوطني لينافس في الأسواق المحلية ويفتح الباب للتصدير، فضلًا عن رفع كفاءة خطوط الإنتاج والاستغناء عن الخطوط المتهالكة والحصول على أخرى جديدة تواكب التطور الحادث وتطوير أداء العاملين.

وأوضح أن وزير التموين شدد على ألا يتم الاستغناء عن العاملين، وتسير الوزارة بخطوات إصلاح في شركات
القطاع العام.

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