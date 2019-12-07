بالفيديو.. التخطيط توضح أهم 7 معلومات عن تطبيق شارك

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مقطع فيديو يوضح أبرز المعلومات حول تطبيق شارك 2030، الذي أطلقته الوزارة قبل أيام لتوعية المواطنين بالمشروعات التنموية وما تحققه الدولة من إنجازات على مختلف الأصعدة، وذلك على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات، وفيما يلي نستعرض أبرزها:



- أول منصة تفاعلية بين المواطن والحكومة المصرية للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات الأداء.



- يسهم في إتاحة الفرصة للمواطنين في المتابعة التشاركية الفعالة، واقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، إلى جانب نشر ثقافة قياس الأداء في الجهاز الإداري للدولة وبين المواطنين.



- يتيح هذا التطبيق إمكانية المتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات، بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية.



- يلعب دورًا هامًا في التوعية المجتمعية الموسعة بحجم المشروعات التي تقوم بها الدولة.



- يسمح التطبيق بتصفح المشروعات وفقًا للمحافظة وتقييم ما تم إنجازه من هذه المشروعات، من خلال متابعة معدلات الإنجاز بالمقارنة بين المستهدف تنفيذه وما تم تنفيذه بالفعل.



- يتيح فرصة للمواطن بإرسال المقترحات لتسليط الضوء على الاحتياجات المحلية، التي بدورها تختلف من محافظة لأخرى.



- يضم التطبيق 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة ليندرج تحت كل منهم بعض البرامج التنموية ومؤشرات قياس الأداء المرتبطة بتلك الأهداف.