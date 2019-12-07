نصائح سهلة لتخفيف الطعم الحار

في الكثير من الأحيان تخطئ ربة المنزل في تقدير كمية البهارات الحارة التي يجب وضعها على الطعام، ما قد يعطي الطعام مذاقًا حارًا لا يمكن تحمله.



ولحل هذه المشكلة، أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا مجموعة من الطرق السهلة لتخفيف حدة مذاق الطعام الحار على النحو التالي:

１- الألبان

يمكن أن تساعد إضافة منتجات الألبان في تقليل كمية البهارات في الطعام وكذلك تخفيف حدة مذاقه. يمكن إضافة الحليب أو اللبن الرائب أو الكريم إلى الطبق لضبط مستويات التوابل. كما يمكن شرب اللبن الرائب بدلًا من الماء مع الطعام لتقليل مذاقه الحار.

２- إضافة الماء

يمكنك تقليل حدة الطعم الحار لوجبة مثل الحساء عبر إضافة المزيد من الماء إليه وإعادة طهية حتى يصبح مذاقه مقبولًا.

３- إضافة المزيد من المكونات

لتعديل مذاق الطعام الحار، يمكنك إضافة المزيد من المكونات للوجبة فإذا كنت قد أعددت وجبة المعكرونة وتبين بأنها حارة جدًا، أضيفي المزيد من المعكرونة وقومي بطهيها مع الكمية السابقة ثانية، وستحصلين على مذاق معتدل.

４- الخل

من الممكن أن تضيفي ملعقة صغيرة من الخل أو الكاتشب الحلو، لتخفيف مذاق الطعام الحار، هذه الطريقة مجربة وتعمل بشكل جيد.

５- عصير الليمون

تمامًا مثل الخل، تساعد بضع عصرات من عصير الليمون أيضًا في تقليل مذاق البهارات الحار.