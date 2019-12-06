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منوعات

5 عوامل لاختيار شريك الحياة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:56 م
جريدة الدستور
وكالات
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يمكن للزواج أن يكون تجربة مثيرة وممتعة، إلا أنه قد يصبح كابوسًا لا يمكن الخروج منه إن لم يقم المرء باختيار الشريك على أسس سليمة.

وأوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، مجموعة من المؤشرات التي تدل على أن المرء قام باختيار شريك الحياة المناسب، على النحو التالي:
１- وجود قيم مشتركة
إن كنت تشترك مع شريك حياتك بقيم معينة واهتمامات مشتركة، فإن هذا دليل على أنك نجحت في اختيار الشريك.
２- لديك هامش من الاستقلالية
بينما تستمتع بقضاء بعض الوقت معه، يجب ألا يواجه شريكك مشكلة في قضاء الوقت مع أصدقائك أو القيام بالأشياء التي تحبها. في العلاقة صحية، يفهم كلا طرفي العلاقة الزوجية استقلالية شخيصة كل منهما.
３- الثقة
الثقة هي أساس أي علاقة زوجية، فعندما تسود الثقة بين الزوجين، فإن هذه العلاقة ترتقي لأن تكون علاقة ناجحة بكل المقاييس.
４- عدم الشعور بالملل
في بعض الأحيان، يشعر الكثير من الأزواج بالملل وذلك لعدم وجود توافق بينهما، لذا فإن عدم الشعور بالملل في العلاقة الزوجية، دليل واضح على الاختيار السليم لشريك الحياة.
5- حل المشاكل بطريقة عقلانية
قد يلجأ بعض الأزواج إلى مناقشة مشاكلهما بطريقة عنيفة مما يمكن أن يفاقم تلك المشاكل، لذا فإن سعي الزوجين لحل مشاكلهما بطريقة عقلانية ما هو إلا أحد المؤشرات الواضحة على أنهما ناجحين في علاقتهما، ويتمتعان بسمات فريدة تجعل منهما زوجين مناسبين لبعضهما البعض.

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