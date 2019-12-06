ضبط 11 سلاح نارى و4 قضايا مخدرات فى حملة بالمنيا

نجحت أجهزة البحث الجنائي بالمنيا بالتعاون مع مباحث مكافحة المخدرات في ضبط 11 قطعة سلاح ناري غير مرخص و115 سلاح أبيض و4 قضايا مخدرات.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بنجاح أجهزة البحث الجنائي في ضبط 11 قطعة سلاح ناري غير مرخص من بينها بندقية خرطوش ومسدس و6 فرد رصاص وخرطوش محلي الصنع بجانب 115 قطعة سلاح أبيض.



كما ضبطت مباحث مكافحة المخدرات 4 قضايا مخدرات من بينهم قضية تعاطي و3 قضايا اتجار حيث تم ضبط 160 جرام حشيش و58 جرام هيروين و35 قرص مخدر قبل بيعها وترويجها.



تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتحرير المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.