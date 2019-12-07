التخطيط: الوزارات تُنهى اختيار موظفى العاصمة الإدارية نهاية الشهر الجارى

قالت المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإداري، إن جميع الوزارات ستنتهي من اختيار موظفيها المنتقلين إلي العاصمة الإدارية الجديدة نهاية الشهر الجاري، بناءًا على نتائج التقييمات التي أجرتها وزارة التخطيط بالتعاون مع مراكز متخصصة، لافتة إلى أن الوزراء سيقومون بموافاة وزارة التخطيط ببيانات الموظفين المزمع نقلهم للعاصمة الجديدة مطلع عام 2020 لاعتماد القوائم النهائية، بإجمالي 52 ألف موظف.



وأضافت نائب الوزيرة، في تصريح لـ"الدستور"، أن اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات المالية والإسكان والنقل تدرس حاليًا المفاضلة بين مقترحات حوافز الإنتقال لموظفي الحكومة، ومن المقرر أن تنتهي من عملها خلال أيام قليلة، تزامنًا مع إعلان قوائم الموظفين المنتقلين، مشيرة إلي أن الحكومة تدرس حاليًا استكمال تجهيز المقار الجديدة وعملية نقل الأثاث المكتبي ومحتويات المباني الحكومية الحالية إلى المقار الجديدة قبل الإنتقال الرسمي في نهاية يونيو المقبل 2020.



ولفتت نائب الوزيرة إلي أن، هناك عدد كبير من العاملين بالدولة أبدوا رغبتهم في الإنتقال إلي العاصمة الإدارية، بل إن موظفي بعض الجهات غير المقرر نقل مقارها إلي الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة أعربوا عن رغبتهم في الانتقال إلى هناك.