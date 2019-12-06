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الصحة

الألياف درع الحماية من الكولسترول والسكر الزائد

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:42 م
جريدة الدستور
وكالات
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الألياف الغذائية هي العنصر الأساسي الغائب من الأطعمة المصنّعة وكل منتجات النظام الغذائي الغربي الذي يتزايد انتشاره يوما بعد يوم. في الوقت الذي تعتبر الألياف حجر الزاوية في الهضم والإخراج السليم للنفايات من الجسم، وتوفير مجموعة هامة من الفوائد الصحية التي تنعكس إيجابيا على القلب والوزن.

وتوجد الألياف في الخضروات والفواكه والبقول والحبوب، وهي الأطعمة التي لا تشملها الدعايات الخاصة بالمواد الغذائية، لكن التناول الصحي للألياف يتعلّق بكمية معينة يحتاجها جسم الرجل والمرأة لحماية القلب، وتحسين الهضم وصحة الأمعاء.

كما أظهرت دراسات وأبحاث أن نقص الألياف في الطعام عامل مؤثر في زيادة الوزن، وأن تناول الكمية الصحية منها يساعد على كبح الشهية، والتخلص من السكر والكولسترول الزائد.

وتقوم الألياف بتشكيل العنصر الأساسي للإخراج، وحولها تلتف كمية من السكريات والدهون والكولسترول الزائد لتخرج مع البراز.

كما توفر ألياف الخضروات عناصر تغذية للبكتريا الصديقة التي تعيش في الأمعاء، وتعتبر صحة الأمعاء من عوامل تقوية المناعة، وتحسين الصحة النفسية.

وتوجد أدلة على أن تناول الكمية الصحية من الألياف يساعد على حماية القلب والشرايين من الكولسترول الزائد.

ويحتاج الرجل ما بين 30 و35 غرامًا من الألياف في اليوم، بينما تحتاج المرأة ما بين 25 و30 جرامًا. ويساعد تناول وجبات خفيفة صحية غنية بالألياف على الحصول على الكمية المطلوبة، مثل المكسرات، والخضروات والفواكه المجففة.

وتوجد الألياف في الحبوب الكاملة، لذلك يُنصح بتناول الخبز الأسمر والأرز البني، والبقول إلى جانب الخضروات والفواكه.

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