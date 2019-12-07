قبل الانطلاق.. تعرف على جلسات منتدى شباب العالم 2019

ينطلق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة من ١٤ ديسمبر حتى ١٧ ديسمبر، وتتنوع الجلسات فيما يلائم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.



وإليكم نبذه مختصره عن جلسات منتدى شباب العالم ٢٠١٩



- جلسة أثر التغيرات المناخية على الإنسانية: انعكاسات وحلول..

أهداف الجلسة: تعكس الجلسة الحاجة الماسة للتعامل العاجل مع قضية تغير المُناخ، حيث ستسلط الضوء على قضايا التغيرات المناخية، وما ينتج عنها من تداعيات اقتصادية واجتماعية على الإنسانية مثل ظاهرة اللاجئين المناخيين، وأثر ارتفاع منسوب البحار والمحيطات على التنوع البيولوجي، والانعكاسات المناخية على قطاع الزراعة، وتأثيره بالتالي على الأمن الغذائي للشعوب، كما تتناول الجلسة أثر الظواهر المناخية على مستقبل الحياة على الكرة الأرضية، ويتم التطرق في سياق الجلسة إلى دور المنظمات الدولية والحكومات في التعامل مع هذا الملف.



-جلسة آفاق التنمية المستدامة بإفريقيا: فرص وتحديات..

أهداف الجلسة: تناقش الجلسة فرص تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا من خلال تنفيذ مشروعات تكاملية بالقارة، والتحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات، كما سيتم تناول التحديات التي تواجه تحقيق التنمية في الدول الإفريقية، وعلاقة موضوعات التنمية بموضوعات الإعمار ما بعد النزاعات، بالإضافة إلى استعراض دور الشباب الإفريقي وسبل تمكينه لتحقيق التنمية المستدامة في القارة.



- جلسة الأمن الغذائي في إفريقيا: كيف نحقق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة؟

أهداف الجلسة: تتطرق الجلسة إلى الأمن الغذائي كركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وستسلط الضوء على السلوك الغذائي للأفراد والشعوب والعقبات التي تواجه توفير الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز الزراعة المستدامة، إلى جانب تداعيات النزاعات وتغير المناخ وندره المياه في تهديد الأمن الغذائي.



- جلسة التحديات التي تواجه العمل الإبداعي في عصر التكنولوجيا الرقمية..

أهداف الجلسة: ستناقش الجلسة التحديات المختلفة لإنجاز العمل الإبداعي في ظل تطور التكنولوجيا المرتبطة بالإبداع، مع التركيز بشكل خاص على أثر بمنصات العرض بحسب الطلب "VOD"، وبتقنيات الواقع الافتراضي "VR" والواقع المُدمج "AR" على العمل الإبداعي، كما ستتطرق الجلسة لدور أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية على العمل الإبداعي، كذلك سبل تطويع التكنولوجيا لإثراء العمل الإبداعي.



- جلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين..

أهداف الجلسة: في ظل التحولات التي يمر بها العالم، ظهرت العديد من التحديات التي تهدد السلام العالمي، وستلقي الجلسة الضوء على عدد من التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، مثل الإرهاب والنزاعات المسلحة، وكما ستبرز الجلسة دور المنظمات الدولية والإقليمية في صيانة الأمن والسلم الدوليين، لاسيما من خلال جهود منع نشوب النزاعات، ودعم جهود نزع السلاح النووي وتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة.



- جلسة التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط..

أهداف الجلسة: تركز الجلسة على أهم جوانب التعاون والتنسيق بين دول المتوسط في مجال اقتصاديات الطاقة، مثل التعاون في مجال التنقيب عن الغاز، ونقله، وتخزينه، وغير ذلك من مجالات التعاون لاسيما بعد الاكتشافات الكبيرة التي تم تحقيقها في منطقة شرق المتوسط. كما ستركز الجلسة على مجالات التعاون في مجال الطاقة المتجددة والربط الكهربائي بين الدول، وكيفية تحقيق الاستدامة في هذا المجال، وستتطرق الجلسة إلى أهم الفرص والتحديات التي تواجه دول شرق المتوسط في تأمين مصادر الطاقة المختلفة وتمويل إنشاء وصيانة البنية التحتية للطاقة، بالإضافة إلى كيفية زيادة وتعزيز سبل التعاون في نقل الخبرات والتكنولوجيا وتمكين الشباب، وأثر ذلك على تعزيز فرص التنمية المستدامة في دول المنطقة.



- جلسة التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي..

أهداف الجلسة: ­توضيح مفهوم التحول الرقمي ودوره في تحقيق التميز المؤسسي، ­تباين مراحل تحقيق كل من التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي والتحديات التي تواجه تحقيقهما.



­استعراض تأثير التحول الرقمي على أداء المؤسسات الحكومية والشركات والاقتصاد، و­مناقشة التحديات الماثلة أمام دول العالم مع استعراض التجارب الدولية والإقليمية.



- جلسة الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم؟

أهداف الجلسة: تهدف الجلسة لتوضيح دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تغيير نمط الحياة الحديثة، وتقييم توقعات تطور مراحل الذكاء الاصطناعي ومعادلتها للذكاء البشري، كما ستتطرق الجلسة إلى التحديات المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.



- جلسة المرأة والحق في التنمية..

أهداف الجلسة: تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تمكين المرأة على جميع الأصعدة كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وكذا رفع الوعي بأهمية تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وإبراز دوره في تحقيق التكامل داخل المجتمع.



- جلسة "Block chain" تحولات كبرى في العالم الرقمي..

أهداف الجلسة: تستعرض الجلسة تقنية الـ"Blockchain" والتحولات التي خلقتها في عالم التكنولوجيا الرقمية، وتتناول ما توفره تلك التقنية من مزايا في المجال الاقتصادي والتطبيقات المختلفة، كما تناقش حدود استخدام تلك التقنية على الصعيد الفني، ومخاطر الاستخدام غير الشرعي لها.



وتهدف الجلسة إلى بحث العقبات المرتبطة بتوسيع نطاق استخدام تلك التقنية وآفاق التغلب عليها بما يمكننا من تعظيم الاستفادة من الجانب الإيجابي لها.



- جلسة دور الفنون في التعامل مع قضايا الإنسانية..

أهداف الجلسة: بحث كيفية استخدام الفنون كأداة لنشر ثقافة الوسطية ومحاربة الأفكار المتطرفة في ظل العولمة.



­استعراض دور الأعمال والأنشطة الفنية على اختلاف أنواعها في تحسين الوضع الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للدول ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، وقبول الآخر.



­مناقشة موقف الفنون بين السعي نحو الانفتاح والمحافظة على استقلالية الهوية وعدم تبعية الخصوصية الثقافية، من أجل حضارات تتفاعل بشكل بنّاء وتتكامل دون صدام.



- جلسة دول المتوسط: حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك..

أهداف الجلسة: تركز الجلسة على إبراز الأهمية الاستراتيجية للبحر المتوسط منذ فجر التاريخ، وتوضيح الترابط الحضاري بين البحر المتوسط والإنسانية، كما ستسعى لتسليط الضوء على الجذور التاريخية المشتركة التي تجمع شعوب المتوسط وعلى الحضارات التي طافت دول المتوسط شمالًا وجنوبًا من خلال التضامن في مجابهة التحديات المشتركة، والتي تتضمن حماية الإرث الثقافي والآثار كرمز للحضارة والهوية الفريدة لكل دولة، وإثراء مختلف أشكال التعاون والتكامل الثقافي من أجل خلق مساحة كافية للحوار بين شعوب المتوسط ومساحة أكبر لتلاقي الحضارات.



كما ستناقش الجلسة إمكانية الدفع بحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي للبحر المتوسط كأولوية على أجندة دول المتوسط.



- جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة..

أهداف الجلسة: تُناقش الجلسة كيفية مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وتفعيل الفرص الإيجابية المتاحة وفقا للمصالح المشتركة بين تلك الدول، وذلك من خلال تطوير سياسات دول المتوسط وتفعيل منصات الحوار الإقليمي ضمن فعاليات تشاركية ما بين الحكومات، والمنظمات الإقليمية والدولية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة الأطراف ذات العلاقة، وارساء إطار شامل وعملي للحوار والتعاون وتعزيز الآليات والمهارات.



- جلسة: كيف تبقى آمنا في العالم الرقمي؟

أهداف الجلسة: ­تناول سبل تحقيق الاستفادة من منصات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الفرد والمجتمع، وبحث سبل تجنب الأضرار والسلبيات الناتجة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.



­توضيح مفهوم الأمن السيبراني وكيفية الحفاظ على أمن وخصوصية المستخدم في ظل التقدم التكنولوجي السريع.

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أبرز الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لتزييف الحقائق على منصات التواصل الاجتماعي.





- جلسة: كيف نستعد للثورة الصناعية الرابعة؟

أهداف الجلسة: توضيح مفهوم الثورة الصناعية الرابعة، وتسليط الضوء على مظاهرها، ومحركاتها الأساسية، وإيجابياتها وسلبياتها، والعناصر التي بنيت عليها والتغيرات التي أحدثتها بمجالات الحياة المختلفة، وإبراز دورها في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



كما ستوضح الجلسة سبل تنمية وتطوير المعرفة والمهارات في الدول النامية لتسطيع مواكبة الثورة الصناعية الرابعة.



- جلسة مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي..

أهداف الجلسة: تناقش الجلسة سُبل التصدي لخطاب الكراهية والتحريض على العنف المتنامي على وسائل التواصل الاجتماعي، والسياسات المقترحة للتغلب على انتشار التنمر الإلكتروني والممارسات العنصرية والتمييزية وطرق معالجة الأسباب الجذرية لتلك الظواهر.