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البنك الأهلى يطلق مبادرة "تراثنا فى حرفتنا" لدعم أصحاب الحرف

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:57 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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أطلق البنك الأهلي، مبادرة "تراثنا في حرفتنا"، لدعم أصحاب الحرف والصناعات اليدوية وتسويق منتجاتهم بمهرجان قرية تونس للحرف اليدوية في الفيوم.

وقالت ياسمين سيد أخصائية تطوير الأعمال بالبنك الأهلي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية "القاهرة والناس 2"، إن الهدف من المبادرة توعية صناع الحرف اليدوية بالخدمات المصرفية التي يقدمها البنك الأهلي للحرف والمشروعات الصغيرة، ومساعدتهم فى تسويق منتجاتهم بالأسواق المحلية والعالمية.

وأضافت ياسمين أن، من أبرز الخدمات التي يقدمها البنك الأهلي إصدار بطاقة "ميزة" للدفع الإلكتروني مجانًا، وتعريف أصحاب الحرف اليدوية على مبادرة رواد النيل لتطوير المشروعات ومشاركتهم فيها، والتي تقدم 9 خدمات غير مالية قبل الحصول على التمويل المالي أشهرها المساعدة في تأسيس الشركات وعمل دراسات الجدوى وفتح أسواق للتسويق.

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