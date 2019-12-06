حقيقة اختفاء ربة منزل من مسكنها بالوراق

تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنباء بشأن اختفاء إحدى السيدات من منزلها بمنطقة الوراق بالجيزة.



وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة ترجع إلى بلاغ من ( أحد الأشخاص - سبق اتهامه فى العديد من القضايا ومعروف عنه سوء السلوك والنصب) بغياب زوجته عن المنزل وتركها أبنائها دون اتهام أحد بالتسبب فى ذلك.



وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد وضبط المذكورة بمدينة قليوب بالقليوبية، وبفحص موقفها تبين قيامها بترك منزل الزوجية بتاريخ 28112019 ورفضها العودة بإرادتها وذلك لوجود خلافات مع زوجها المذكور.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.