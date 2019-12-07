حظك اليوم.. برج الجدى السبت 7 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الابراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الجدى قالت:-



مهنيًا: تكتشف خلفيات النيات المبيّتة التي يسعى أصحابها للانقضاض عليك وتجريدك من صلاحياتك الواسعة التي تزعجهم كثيرًا.



عاطفيًا: فرحة كبيرة وانسجام غير متوقع بسبب موقفك من دعم مشروع طرحه عليك الشريك.



صحيًا: تحتاج إلى الهدوء بعيدًا عن الضغوط العملية والمهنية لكي تستعيد عافيتك.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.