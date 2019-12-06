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عالم

عودة رحلات الطيران الفرنسي إلى حالتها الطبيعية غدا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:27 م
جريدة الدستور
وكالات
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قالت سلطات الطيران المدني الفرنسية اليوم الجمعة، إن جداول الرحلات الجوية من وإلى المطارات الفرنسية ستعود إلى طبيعتها يوم غد السبت، بعد يومين من إضراب ضد خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد.

ومع ذلك، قالت شركة السكك الحديدية الحكومية إنه سيتم إلغاء خمسة من كل ستة قطارات فائقة السرعة، إلى جانب معظم قطارات المسافات الطويلة بين المدن.

وفيما يتعلق بخط مترو باريس، قالت شركة النقل العام إن الخطوط بدون سائق رقم 1 و14 ستعمل مرة أخرى بشكل طبيعي، ولكن سيتم إغلاق تسعة خطوط وستعمل خمسة خطوط أخرى بشكل جزئي.

من ناحية أخرى وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب اليوم الجمعة، إن التغييرات في نظام التقاعد الفرنسي أمر لا مفر منه وإن المواطنين يعرفون ذلك.

وأضاف فيليب: "يعلم مواطنونا أن المجموعة الكبيرة من الخطط الحالية، وهي 42 خطة معاشات تقاعدية حالية، لا يمكن أن تستمر...إنهم يعرفون أنه، شيئًا فشيئًا، سيتعين علينا العمل لفترة أطول."

واستهدف فيليب أيضًا نظام المعاشات التقاعدية لعمال النقل العام، العمود الفقري للإضراب، قائلًا: "لا أعتقد أن الشعب الفرنسي يمكنه أن يقبل لفترة طويلة، نظامًا يعني أن بعض الأشخاص، يقومون بنفس العمل، يحصلون على معاش تقاعدي أكبر، وعلى نحو مبكر، قبل غيرهم عند تركهم الخدمة".

ولكنه كرر أن الحكومة مستعدة للتحدث مع النقابات حول تغيير تلك الأنظمة بشكل تدريجي، معترفًا بأنه "من غير المقبول وغير المنصف تغيير القواعد أثناء اللعبة".

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