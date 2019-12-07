حظك اليوم.. برج القوس السبت 7 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الابراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج القوس قالت:-



مهنيًا: تعيش هذا اليوم تقدمًا معنويًا قويًا وتتحسن إحدى العلاقات الشخصية وتحسم أمرك إيجابًا وتكسب معركة جديدة خضتها بشراسة.



عاطفيًا: لا تفاوض بشأن علاقة على الصعيد العاطفي، الوقت غير مناسب ونفسيتك مضطربة.



صحيًا: صحتك قوية اليوم، لكن عليك الحفاظ على طاقتك وعافيتك طوال الأيام المقبلة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.