الريال البرازيلى يرتفع 1% مقابل الدولار

صعد الريال البرازيلي واحدا في المائة مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، مسجلا أقوى مستوى له في حوالي أربعة أسابيع مع استمرار المتعاملين في إعادة شراء العملة المحلية عند مستويات رخيصة بعد أن هوت إلى مستوى قياسي منخفض الأسبوع الماضي.



وأغلق الريال اليوم عند 4.1455 للدولار رافعا مكاسبه على مدار الأسبوع إلى أكثر من اثنين في المائة، وهى أكبر زيادة أسبوعية في ستة أسابيع وأحد أفضل الأسابيع للعملة البرازيلية هذا العام.