مرشحو رئاسة الجزائر يشرحون خططهم للنهوض بالتعليم

وضع مرشحو الجزائر الـ5 خططهم للنهوض بالعملية التعليمية خلال المناظرة الرئاسية التي يتم نقلها الآن من قبل القنوات الجزائرية.



وفي إطار سؤال تم توجيهه للمرشحين عن الاقتراحات التي وضعوها للنهوض بالعملية التعليمية خلال المناظرة.



قال عبد المجيد تبون إن الطالب الجزائري اليوم أصبح يدرس وهو خائف أضعف من سير العملية التعليمية ولها تأثير كبير على العملية الاقتصادية وغيرها، وأن التعليم الذي لا يخدم البلاد فهو تعليم فاشل.



ويرى عبد العزيز بلعيد أن المناهج التعليمية الجزائرية لا تلبي التطورات العصرية: "إبني أيضًا يدرس بالجزائر ويعاني من نفس المشكلة"، ويجب التركيز أيضًا على مكانة المعلمين لكي يكونوا قادرين على توصيل رسالتهم.



وتابع علي بن فليس: "نحن نمتاز بمجانية التعليم ولكننا متأخرين في المناهج التعليمية، ولابد من العناية بالأسرة التربوية، ويجب الاهتمام بالمناهج التي تخدم مصلحة الجزائر".



واختتم عز الدين ميهوبي: "إذا أردت طبيبًا ناجحًا وضابطًا ومهندسًا عليك الاهتمام بالمناهج التعليمية والعمل على تطوير تلك المناهج، ولابد الفصل بين التعليم والسياسة، علينا أن نفعل ذلك إذا أردنا أن تواكب المدرسة الجزائرية العصر".