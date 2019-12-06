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مصر

وزير الرياضة يشهد فعاليات المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد الرياضى فى إفريقيا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:20 م
جريدة الدستور
احمد اشرف
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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليات الإفريقية "الاوكسا"، والدكتور مصطفي براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية، اليوم، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي في إفريقيا والذي تستمر فعالياته حتى 8 ديسمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تناول المؤتمر مناقشة العديد من المحاور فى مجال مكافحة صور الفساد في المؤسسات الرياضية بأفريقيا، وتأثير الإعلام والرأي العام السلبي في دعم ظاهرة الفساد الرياضي ودور المجتمع في مكافحته، وترسيخ المبادئ وسبل المكافحة، والمرأة والرياضة في منظومة مكافحة الفساد في الرياضة، وستعقد جلسة ختامية للمؤتمر يتم خلالها عرض التوصيات التي سيتم تقديمها للحكومات والاتحادات الرياضية فى الدول الأفريقية.

أكد وزير الرياضة أن، الدولة المصرية ستتابع باهتمام نتائج المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي فى إفريقيا، مضيفًا أن الوزارة تسعى للوصول لنقاط هامة تسهم في القضاء على الفساد الرياضي وطرح الرؤى والتصورات أمام المسئولين من أجل مكافحة الفساد الرياضي وآليات مجابهته، لافتًا إلى دعم الوزارة للمؤتمر والحرص على نجاحه وتحقيق أهدافه المرجوة.

وأشار صبحي إلى أن، الرياضة الأفريقية حققت تطورًا بشكل سريع ومبهر خلال الفترة الماضية.

واختتم الوزير بأنه سعيد لأن، المؤتمر سيتخلله العديد من الأنشطة الموازية منها: إطلاق والإعلان عن جائزة للتميز الرياضي لمجموعة من رموز الرياضة الإفريقية، في حضور عدد من الشخصيات العامة من مختلف الدول.

وأكد اللواء أحمد ناصر أن، هدف المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الفساد الرياضي في إفريقيا هو القضاء على الفساد بشكله الكامل داخل أروقة الاتحادات القارية.

حضر حفل الافتتاح اللواء محمد نور المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عماد البناني الأمين العام لاتحاد الكونفدراليات الافريقية، والدكتور احمد الشيخ وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، وبعض السفراء الافارقة المشاركين بالمؤتمر وبعض رؤساء الاتحادات الافريقية ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية.

وشهد الافتتاح حفلًا موسيقيًا قدمته اوركسترا وزارة الشباب والرياضة.

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