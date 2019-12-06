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رانيا فريد شوقى: لم يكتمل نضوجى إلا بعد الـ30..وهذه نصيحتى للفتيات

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:15 م
محمود عرفات
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قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إنه تم عقد قرانها في عمر 16 عاما، موضحة أنها وقتها لم تكن تفهم المعنى الحقيقي للزواج والخطوبة، وكانت سعيدة بفكرة الارتباط نفسها.

وأضافت في حوارها مع برنامج "تحيا الستات.. مع الإعلامية راغدة شلهوب"، والمذاع على فضائية النهار، أنها تنصح أي فتاة بعدم الارتباط في سن مبكرة، مشيرة إلى أن الفتيات في هذه السن الصغيرة يكنّ غير مكتملات النضوج، ولا يستطعن اتخاذ قرار صحيح.

وتابعت أنها، شعرت أن عقلها نضج وأصبحت قادرة على اتخاذ قرار صحيح بعد سن الـ30، مشيرة إلى أن طريقة تربيتها تختلف كثيرًا عن طريق تربية أبنائها.

وواصلت أن، تربية البنات أصعب من الأولاد كثيرًا، خاصة وأن المجتمع ينظر للبنات بشكل مختلف عن الاولاد، ويفرض قيودًا عليهن.

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