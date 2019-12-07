حظك اليوم..برج الثور السبت 7 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الثور قالت:-



مهنيًا: حافظ على خصوصية العمل وأسراره المهنية، ولا تخبر بها أحدًا لأن المغرضين كثر وأصحاب النيات السيئة يحيطون بك من دون أن تدري.



عاطفيًا: تصرّف بطبيعتك مع الحبيب ولا تتصنّع المجاملة والتواضع، وابتعد عن التملق.



صحيًا: الإفراط في تناول الخمور للتخلص من المشكلات يزيد الأمر سوءًا.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.