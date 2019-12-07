حظك اليوم..برج الحمل السبت 7 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الحمل قالت:-



مهنيًا: يشير هذا اليوم الى آفاق مهنية جديدة وواسعة، وإلى مشاريع كثيرة تخطط لها منذ مدة.



عاطفيًا: انطلق في سفرة مع الشريك إلى إحدى الدول الأوروبية، وخصوصًا بعدما مررت بفترة من الإرهاق والجهد الذي بذلته لإنجاز مشروع العمر.



صحيًا: إيلاء الشأن المهني والعاطفي الاهتمام اللازم، يجب ألا ينسيك الاهتمام بالوضع الصحي أيضًا.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.