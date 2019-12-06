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حوادث

مصرع طالبة اختناقا ببخار الاستحمام بسكن جامعة القاهرة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:01 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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لقيت طالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة، مصرعها داخل سكن التدريس ببولاق الدكرور، مختنقة ببخار السخان.

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بمصرع طالبة بجامعة القاهرة في السكن الجامعي ببولاق الدكرور، وانتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم الجيزة، وتبين العثور على جثة الطالبة "إجلال. م. ا" بكلية الآثار متوفاة بإسفكسيا الخنق.

وأشارت تحريات العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى أن الطالبة تقيم رفقة أخرى في سكن التدريس وأثناء استحمامها استنشقت كمية كبيرة من بخار المياه ما أدى لاختناقها ومصرعها.

أكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لتولي التحقيق.

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