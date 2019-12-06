كودلو: واشنطن وبكين تشارفان على إبرام اتفاق تجاري

قال لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة والصين تشارفان على التوصل إلى اتفاق، يفض الخلاف التجاري المحتدم بينهما.



وقال كودلو في تصريح لتلفزيون "بلومبرغ"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ قراراته بشأن التعريفات الجمركية الصينية استنادا إلى المفاوضات الجارية، التي أشار إلى أنها تسير بشكل "جيد"، وبشكل شبه يومي وبناء، مؤكدا أن إبرام اتفاق تجاري مع الصين، بات قريبا.



وأوضح كودلو، أنه ليست هناك أي خطط للقاء بين زعيمي الولايات المتحدة والصين في الوقت الراهن.



وأشار إلى أن الـ15 من ديسمبر، هو يوم مهم للغاية بالنسبة للرسوم الجمركية الأمريكية التي من المقرر أن يبدأ سريانها على السلع صينية.