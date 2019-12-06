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وزيرة الصحة تكشف تفاصيل اجتماع الـ4 ساعات مع "الأطباء"

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:51 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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كشفت وزيرة الصحة تفاصيل اجتماعها مع نقيب الأطباء ومجلس الأطباء، واستغرق 4 ساعات، لمناقشة مشكلة الأطباء المتعلقة بالتكليف.

وقالت الوزيرة خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنهم اتفقوا على تخصيص الخميس 1212 يوم تعريفي للأطباء الذين تم تكليفهم، مؤكدة أنه تم تكليف 100% من الأطباء الذين تقدموا.

وأوضحت أنه تقدم 340 طبيبًا من أصل 832، مشيرة إلى أن الأطباء طالبوا بفتح باب التكليف لمن لم يتقدم، مبدية موافقتها على الأمر.

وأضافت الوزيرة أنه وفقًا للنظام الجديد الذي أقره البرلمان في مارس الماضي، فإن كل 5 سنوات يخضع الأطباء لتقييم لتجديد الترخيص، منوهة بأن مساعد الوزير أطلع الأطباء على تفاصيل النظام الجديد، وأرسل لهم النظام الجديد مكتوب.

وتعليقًا على بعض الاعتراضات على النظام، قالت الوزيرة:"ليس قرآن، ومن خلال التجربة والممارسة العملية يمكن أن نحسن النظام الجديد ونغيره حسب الاحتياج، ولن ندخر جهدًا في تقديم الدعم للأطباء حرصًا على صحة المريض المصري".

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