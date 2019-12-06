بعد تكريمه في "القاهرة السينمائي".. نجم "تيتانيك": "هذا موسمي"

كشف النجم العالمي بيلي زين، عن رد فعله فور تسلمه دعوة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلا: "كنت شغوفا وممتنا"، لافتا إلى أنه في ذلك الوقت كان في أثينا؛ حيث إنه ينتمي لعائلة يونانية.



وأضاف "زين" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية "cbc"، أن زيارته لأثينا كانت لتكريمه كونه فنان تشكيلي، مشيرا إلى أنه يمتلك حياة مهنية أخرى بجانب التمثيل.



وتابع: "أرسم لنفسي ولكن يبدو أن رسوماتي تعجب الناس".



وأوضح أنه بدأ الرسم أثناء فيلم تيتانيك في المكسيك عام 1997، مشيرا إلى أن لوحاته تم عرضها في "آرت بازل" في ميامي وكذلك في بودابست ولندن ولوس أنجلوس، كما يقوم بعرض لوحات في معرض الفن بـ"ثيسالونيكي".



وتابع: "قالوا لي إنهم يريدون أن يجعلونني رساما شرفيا، وبمجرد قراءتي لهذا، حدث الشيء الغريب بأنني تلقيت الدعوة إلى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لأكون ضيفا ًشرفيا في مصر"، معقبا: "أعتقد أن هذا هو موسم تكريمي".