الأربعاء.. دورة لتنمية مهارات العاملين بشركات السياحة

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن فتح باب الاشتراك في برنامج تدريبي لتنمية مهارات العاملين بالشركات السياحية، ومن المقرر أن تقيم الغرفة دورة يوم الأربعاء المقبل في مجال إعداد وتنظيم البرامج سياحية.



وتشمل الدورة تأهيل العاملين بالشركات السياحية، على إعداد البرامج السياحية وكيفية تحقيق متطلبات السائحين من خلال البرنامج واختيار الفئات المستهدفة من السائحين لطرح البرنامج.



ويولي مجلس إدارة الغرفة أهمية كبيرة لبرامج التدريب، حيث رصد المجلس ميزانية كبرى لتطوير وتدريب العاملين بالقطاع، كما تسعى الغرفة لتدريب 10 آلاف عامل سنويًا بقطاع السياحة من خلال الدورات المختلفة التى تهم العاملين بالقطاع، وترفع من قدرتهم وكفاءتهم لما يمثله التدريب باعتباره عنصر حيوي وفاصل في الجودة السياحية والارتقاء بالمنتج السياحي المصري.