ناسا تضيف وحدة جديدة لمحطة الفضاء الدولية

تستعد وكالة ناسا الأمريكية، لتثبيت وحدة جديدة على المحطة الفضائية الدولية مخصصة لحفظ المعدات والأدوات الإلكترونية.



وتبعا للمعلومات المتوفرة، فإن وحدة RiTS الجديدة أو ما أطلقت عليها ناسا اسم"فندق الروبوتات" ستستعمل لتخزين المعدات والإلكترونيات التي لا يستخدمها رواد المحطة بشكل دائم، ما سيساعد على توفير مساحة أكبر داخل وحدات المحطة الأساسية.



وقال مدير تطوير مشروع هذه الوحدة، مارك نيومان إن: "نظام الحماية الحراري في وحدة RiTS سيؤمن تخزين الأجهزة والمعدات في ظروف حرارية مناسبة، كما ستؤمن هذه الوحدة حماية الأجهزة من الإشعاعات وشظايا المذنبات الصغيرة جدا".



ومن المفترض أن تنقل RiTS إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة Dragon التي طورتها شركة "سبيس إكس" الأمريكية، والتي ستحمل إلى المحطة 3 أطنان تشمل معدات لازمة لإجراء التجارب العلمية.



وأولى الآلات التي سيتم تخزينها في هذه الوحدة ستكون آلتين من نوع "RELL"، تستخدمان في تحديد أماكن تسرب غاز الأمونيا في أنظمة التبريد المستخدمة على متن المحطة.



ويشير الخبراء في ناسا إلى أن الرواد لن يضطروا للخروج إلى الفضاء المفتوح لجلب هذه الآلات من وحدة RiTS الجديدة في حال احتاجوا إليها، بل سيعتمدون في هذه المهمة على ذراع Dextre الآلية.



ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا 6 رواد هم: الروسيان، أوليغ سكريبوتشكا وألكسندر سكفورتسوف، ورواد ناسا، أندرو مورغان وكريستينا كوك وجيسيكا مائير، ورائد الفضاء الإيطالي، لوكا بارميتانو، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.