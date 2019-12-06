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منوعات

الإمارات تدخل موسوعة "جينيس" برقمين قياسيين

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:34 م
جريدة الدستور
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حققت القيادة العامة لشرطة دبي إنجازا جديدا أدخلها موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بأطول علم في العالم، يحمله أكبر عدد من الأشخاص.

وتسلم مساعد القائد العام لشئون الأكاديمية والتدريب، اللواء محمد أحمد بن فهد من المحكم الرسمي في مؤسسة "جينيس" للأرقام القياسية شيفلي ميشرا، شهادتي تحطيم الرقمين القياسيين بعد انتهاء الحدث الذي نظم في أكاديمية شرطة دبي.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن طول العلم بلغ 2020 مترا، في حين بلغ عدد الأشخاص المشاركين في حمله 5 آلاف شخص يمثلون 58 جنسية في العالم.

من جهته، أكد رئيس مبادرة أطول علم في العالم العميد يوسف العديدي، أن "المبادرة تأتي بناء على توجيهات اللواء عبدالله خليفة المري، تماشيا مع احتفاء الدولة باليوم الوطني الـ48"، مشيرا إلى أن "طول العلم جاء اختياره تزامنا مع بدء العد التنازلي لاقتراب استضافة الدولة لفعاليات المعرض العالمي إكسبو 2020".

وحمل علم الإمارات لمسافة 100 متر، بمشاركة من جمهور متنوع من مواطنين وموظفين وطلاب ومن مختلف الجنسيات والديانات والأعراق والاختلافات من المقيمين والزائرين للدولة، احتفاء بـ"عام التسامح".

وشارك في الفعالية موظفون من مختلف الإدارات العامة في شرطة دبي، والفرقة الموسيقية للشرطة، وفرقة الخيالة، ودوريات الإمارة، وطلاب وطالبات مدارس ومتطوعون عبر منصة شرطة دبي للتطوع، وعدد من الشركاء.

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