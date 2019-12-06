نوع من الماء يخفض مستويات السكر فى الدم

يعتمد المصابون بمرض السكري عادة، نظاما غذائيا صحيا ليساعدهم على إدارة مستويات السكر في الدم.



وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية إن هذا النظام الغذائي يجب أن يعتمد على الخضروات والفواكه وبعض الأطعمة النشوية مثل المعكرونة، والحفاظ على نسب السكر والدهون والملح في الحد الأدنى، فضلا عن تناول وجبات الإفطار والغداء والعشاء في أوقات محددة مع الحرص على عدم تخطي أي وجبة منها.



وفي إحدى الدراسات الحديثة حول مرض السكري، تم علاج الفئران المصابة، بماء جوز الهند، الذي حافظ على مستويات السكر في الدم بشكل أفضل من الفئران المشاركة الأخرى.



ووجدت الدراسة أن الفئران لديها مستويات أقل من الهيموجلوبين A1C، وهو مقياس للتحكم طويل المدى في نسبة السكر في الدم.



كما وجدت دراسة أخرى أن ماء جوز الهند أدى إلى تحسين مستويات السكر في الدم، لدى الفئران المصابة بمرض السكري، وتخفيض علامات الإجهاد التأكسدي.



ويعد ماء جوز الهند مصدرا جيدا للمغنيسيوم، الذي ثبت أنه يحسن حساسية الإنسولين ويقلل من مستويات السكر في الدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني.