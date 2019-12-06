مرشح رئاسي جزائري: سياسات بوتفليقة قتلت طموح الشباب

قال عبدالعزيز بلعيد أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، إن السلطة السابقة ونظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وسياساته قتلت طموح الشباب، خلال المناظرة التي تبث على التليفزيون الجزائري الآن.



وأضاف أن هناك الكثير من الشباب هاجروا وغرقوا فى البحر ليس من أجل المال، ولكن بسبب الضيق الذى فرضه عليهم النظام السابق.



وتعهد "بلعيد" بأنه سيتكفل بحماية حقوق الشباب الجزائرى وخلق بيئة مناسبة لهم.



وأشار عبدالعزيز بلعيد، إلى أن برنامجه الانتخابى يتمحور حول قضية الشباب، وهدفه هو توفير بيئة اجتماعية مناسبة لكل شاب، وقال إن الشباب هم المحرك لكل دولة وأنه سيكون لهم دور كبير فى الحياة السياسية فى الفترة القادمة.