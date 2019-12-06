تحذيرات من انقلاب الوضع الأمنى فى بغداد

حذرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، من انقلاب الوضع الأمني في ساحة التحرير وسط بغداد، وتطالب القوات الأمنية بالتدخل.



وكان قد أعلن مسئولون عراقيون عن مقتل 13 متظاهرا في ساحة الخلاني وسط بغداد برصاص مسلحين مجهولين.



ولقي 13 متظاهرا مصرعهم، وأصيب عشرات آخرون في إطلاق مسلحين النار على محتجين بساحة الخلاني في بغداد، حسبما نقلته مصادر قناة "العربية" اليوم الجمعة.



من جهتها، أكدت السلطات العراقية أن الحصيلة الرسمية هي 6 قتلى و30 جريحا.



وقالت "العربية نيوز" في بغداد، إن عناصر من ميليشيات "عصائب أهل الحق" بزي مدني أطلقوا النار على المتظاهرين.



وأضافت أن "مسلحين يستقلون سيارات مدنية دخلوا ساحة الخلاني وأطلقوا النار على متظاهرين".