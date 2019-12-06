الملك سلمان: إطلاق النار على قاعدة فلوريدا حادث همجي

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، أن إطلاق النار في القاعدة الأمريكية بفلوريدا حادث همجي.



وقال خادم الحرمين الشريفين في اتصال مع الرئيس الأمريكي إن مطلق الرصاص في فلوريدا لا يمثل مشاعر الشعب السعودي.



وقدم خادم الحرمين الشريفين التعازي لضحايا هجوم فلوريدا الذي أسفر عن سقوط 3 قتلى.