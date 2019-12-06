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مرشحو رئاسة الجزائر يعرضون خطط القضاء على البطالة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:56 م
جريدة الدستور
أبوزيد على
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عرض مرشحو الرئاسة بالجزائر، خططهم للقضاء على مشكلة البطالة في إطار المناظرة التي تنقلها وسائل الإعلام الجزائرية الآن.

وتوجه المذيعون إلى المرشحين بسؤال عن خططهم للقضاء على مشكلة البطالة، وما هي السياسة التي سيتبعونها في عملية التشغيل الخاصة بطلاب الجامعات والمعاهد.

قال عبد القادر بن قرينة: "من المؤكد أن أسهم الاقتصاد فى تراجع ويجب علينا أن نركز على قطاع المحروقات وقطاع الزراعة وتعهد بأنه سيعيد السياحة إلى أفضل ما كانت عليه، وسيعمل على وجود حل لمشكلة القروض للتسهيل على الشباب".

وقال عبد العزيز بلعيد: "هناك أكثر من 400 ألف خريج كل سنة، وقال إنه يجب التركيز على قطاع الفلاحة وقطاع السياحة وتعهد ببناء 1000 قرية سياحية، مساهمةً منه لحل مشكلة البطالة".

وأضاف عبد المجيد تبون بأن برنامجه يخطط على إدماج الشباب لإكسابهم المعرفة، لكى يكونوا مؤهلين، وقال إنه سيعمل على إعادة بناء اقتصاد قوي لتلبية احتياجات الشعب الجزائري.

وتابع بن فليس في إطار برنامجه أنه سيعمل على حل مشكلة البطالة بالتدريج وسيعمل على بناء بنوك لدعم المشروعات الصغيرة.

واختتم عز الدين ميهوبي بفكرة برنامجه، وقال إن النسبة الحالية للبطالة سيئة للغاية وتعكس الواقع الجزائري، وقال إنه يسعى لخلق بيئة اقتصادية قوية عن طريق إنشاء مشروعات واستثمارات وطنية وأجنبية والارتقاء بمجال الخدمات.

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