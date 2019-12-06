توفيق عكاشة: أربع عائلات كبرى وراء إضعاف "الناتو"

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن حلف الناتو يعاني الشيخوخة والموت السريري كما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرًا.



وأضاف عكاشة، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هاجم الرئيس الفرنسي وتطاول عليه في الكلام، حول حقيقة واقعية، وهي إصابة حلف الناتو بالشيخوخة، معربًا عن توقعه بانتهاء حلف الناتو في 2020.



وأشار عكاشة، إلى أن الحرب العالمية الثانية خطط لها عائلات أربع كبرى، وهم من يساهمون الآن في إضعاف حلف الناتو.



وأضاف: "الجنرال شارل ديجول الذي أصبح رئيس فرنسا فيما بعد كان صاحب فكرة حلف شمال الأطلنطي، الذي كان له دور منذ عام 1949، وسينتهي دوره في 2020".



وأردف: "حرب هرمجدون والحرب العالمية الثالثة، التي أتوقع اشتعالها خلال من 2020 لـ 2025، أطرافها سيكونوا ملك الشمال، وهو جيش أوروبي، وبين ملك الجنوب".

