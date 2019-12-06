خلال مناظرة.. مرشحو رئاسة الجزائر يضعون روشتة للإصلاح

تنقل وسائل الإعلام الجزائرية الآن المناظرة التي شهدت حضور خمسة مرشحين للرئاسة، في إطار عرضهم البرنامج الانتخابي لكل منهم.



وقدمت المذيعة سؤالًا واحدًا لكل منهم، وهو كيف يمكن إصلاح الأخطاء السياسية السابقة التي خلقت عملية الاحتقان بين الشعب الجزائرى وبين السلطة؟ وكيفية الخروج من الأزمة الحالية؟



وقال المرشح عبد القادر بن قرينة "إنه سيمنح كرسيا للمعارضة وسيعمل على حماية المعارضة الشعبية والتأكد من عدم المساس بحقوقها".



فيما أشار عبد المجيد تبون، إلى أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو منح الحريات الكاملة للشعب الجزائرى وحرية التعبير عن الرأى.



ولفت عز الدين ميهوبي، الوزير الأسبق في حكومة بوتفليقة، أن المشكلة الأساسية تكمن في أن الشعب الجزائري دائما ما كان يشكو من عدم وصول شكواه وعدم سماع صوته، مشيرا إلى أن المرشح حينما يفوز بالانتخابات الرئاسية يعزل نفسه عن الشعب وبالتالى علينا أن نسمع الآراء ونحترم كل الأفكار.