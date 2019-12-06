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مصر

سفير مصر بنيروبى: نسعى لتعزيز التعاون التجارى فى إفريقيا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:42 م
جريدة الدستور
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أكد السفير المصري بكينيا، خالد الأبيض، على الأهمية المتقدمة التي توليها مصر لتعزيز الاندماج القاري في مختلف الأصعدة بما في ذلك التعاون التجاري بين الدول الإفريقية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير، خلال الندوة التي نطمتها السفارة بالتعاون مع سفارة فنلندا بنيروبي تحت عنوان "فتح أفق التجارة الحرة القارية" بين أفريقيا وأوروبا بهدف التعريف باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي دخلت حيز التنفيذ في 30 مايو 2019، وكذا بحث سبل الاستفادة من التجربة الأوروبية المتراكمة منذ خمسينيات القرن الماضي لإقامة السوق الأوروبي الموحد.

وذكرت الخارجية اليوم أن الندوة تأتي في ضوء تولي مصر الرئاسة الحالية للاتحاد الإفريقي وتولي فنلندا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وأوضح السفير المصرى أن اعتماد هذه الاتفاقية الإفريقية، خلال الرئاسة المصرية يعد إنجازًا مهمًا يتعين البناء عليه في ضوء الإمكانات الواعدة لهذه السوق الإفريقية الضخمة التي تضم 2ر1 مليار نسمة.

وتحدث سفير فنلندا عن التجربة الأوروبية في إنشاء السوق الأوروبية الموحدة لتصبح أكبر التكتلات الاقتصادية عالميًا.

وأكد أهمية استفادة إفريقيا من الدروس المستخلصة من التجربة الأوروبية، فضلًا عن بحث سبل تعزيز التبادل المستقبلي بين السوقين الأوروبية والإفريقية.

وتحدث خلال الندوة كل من: سفير الاتحاد الأوروبي بنيروبي وكبير مستشاري المفوض الإفريقي للتجارة وممثلو وزارتي التجارة في كينيا وأوغندا فضلًا عن ممثلي القطاع الخاص الكيني.

وتناول النقاش الفرص التي تتيحها الاتفاقية وأبرز التحديات التي تعوق حركة التجارة وانتقال الأفراد والخدمات وسبل تذليلها.

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