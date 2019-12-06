مرشح لرئاسة الجزائر يتعهد بتغيير قانون الانتخابات عقب فوزه

أوضح على بن فليس أحد المنافسين على مقعد الرئاسة في الانتخابات الجزائرية المقبلة عن خطط برنامجه فى القضاء على التزوير، وجاءت إجابته بعد توجيه سؤال له بكيفية تأكد الشعب الجزائري من نزاهة العملية الانتخابية.



وقال "بن فليس"، إنه إذا أصبح رئيسًا أول موضوع سيناقشه فى برنامجه، هو الموضوع الخاص بالانتخابات، مؤكدا أن العملية الانتخابية هي بداية الإصلاح السياسي.



وتعهد بن فليس للشعب الجزائرى بأنه سيضع قوانين جديدة للانتخابات وقانون جديد للسلطة، سعيا منه للقضاء على أى عمليات تزويرية.