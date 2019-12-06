الأحد.. افتتاح معرض "القاهرة عاصمة الحضارة الإسلامية" بالقلعة

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، معرضا لفنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة، فرع مكتبة القاهرة الكبرى، تحت إشراف السيد صالح مدير المكتبة، فى الحادية عشرة من صباح يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة، باليوم العالمى للغة العربية.



ويأتى المعرض تحت عنوان "القاهرة عاصمة الحضارة الإسلامية" ينظمه للمرة الثانية، فنانو الخط العربى أحمد الشافعي وأشرف حسن، ويشارك فيه 40 فنانًا من مختلف الدول العربية والأجنبية منها مصر وسوريا ولبنان وإيطاليا، بحضور شيخ الخطاطين بمصر الفنان محمد حمام، والفنان عصام عبدالفتاح رائد الخط الكوفي في الوطن العربي، ويستمر المعرض حتى 10 ديسمبر الجارى.