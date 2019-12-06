إعلامية إماراتية: تأثير السوشيال ميديا على الشباب مشروع يخدم إسرائيل

قالت الإعلامية الإماراتية مريم الكعبي، إن فوضى السوشيال ميديا تستهدف التأثير على عقول الشباب والمراهقين المتحمسين دائمًا.



وأضافت الكعبي، خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الخطاب دائمًا يحمل التشويه والإساءة وتركز على الجانب الانفعالي".



وأشارت إلى أن الخطاب الموجه إلى الشباب يحمل التشويه والإساءة، وهي أقرب لغة يتم مخاطبة فئة المراهقين والشباب ويستطيع أن يصل إليهم على الفور، مؤكدة أن ما يحاك ضد الأمة العربية هو مشروع يخدم إسرائيل من خلال تمددين إيراني وتركي في المنطقة.



وأشارت إلى أن الخطورة ما زالت قائمة، بسبب تجاهل الإعلام فئة الشباب والمراهقين.