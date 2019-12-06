الطفل علي صبره: وزير الآثار منحني تذكرة مجانية لزيارة جميع المتاحف

قال الطفل علي صبره، بائع الجوارب بمنطقة حلوان الذي استقبله وزير الآثار، "إنني من محبي الآثار الفرعونية القديمة، وكنت أستمع إلى قصص الفراعنة، ومعلومات الآثار من فيديوهات اليوتيوب، لأنني لا أستطيع القراءة".



وأضاف "صبره" خلال لقائه في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على فضائية "mbc مصر": "كنت أذهب إلى صالة الألعاب وأستئجر كمبيوتر لمدة ساعة وكان ثمن الساعة الواحدة 3 جنيهات حتى أستمع إلى فيديوهات الآثار".



كما أوضح أن مكتب وزير الآثار تواصل معه واهتم به، لافتًا إلى أن وزير الآثار عندما فعل هذا معه أدرك أنه يعمل على أكمل وجه.



وتابع: "وزير الآثار أعطاني تذكرة لزيارة الأماكن الأثرية الموجودة في مصر مجانًا، كما أنه سيقدم له جولة سياحية غدًا في الأهرامات وشارع المعز والمتحف المصري".